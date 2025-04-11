الشرطة الألمانية تلاحق 4 مشتبه بهم على خلفية تهديدات لمدارس

(د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، أنها حددت هوية 4 مشتبه بهم محتملين بعد إرسال رسالة تهديد عبر البريد إلكتروني إلى مدرسة في مدينة دويسبورج بغربي ألمانيا.

وتردد أن شابا يبلغ من العمر 15 عاما من برلين هو مرسل رسالة التهديد الإلكترونية، التي أدت إلى إلغاء الدروس في مدرسة ماكس بلانك جرامر أمس الخميس.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم التحقيق مع ثلاثة شبان آخرين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، وفقا لما ذكرته الشرطة ومكتب المدعى العام.

ولم يذكر المحققون في البداية كيفية تورط الشبان الثلاثة بالضبط في رسالة التهديد الإلكترونية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن المحققين يفترضون أن الشبان من دويسبورج سعوا إلى منع إجراء امتحان في المدرسة في ذلك اليوم.

ويركز التحقيق الجاري على بحث إمكانية أن يكون للشبان الأربعة أيضا علاقة بسلسلة من رسائل التهديد الإلكترونية المنسوبة إلى متطرفين يمينيين، والتي أدت بالفعل إلى إلغاء الدروس في 20 مدرسة في دويسبورج يوم الإثنين.