"أخبار مزيفة".. ترامب ينفي أي خلاف بين ماسك وروبيو



وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقارير بشأن خلاف بين إيلون ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو، مؤكدا أن العلاقة بينهما رائعة وأي حديث غير ذلك مجرد أخبار مزيفة.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إيلون وماركو لديهما علاقة رائعة، أي بيان غير ذلك هو أخبار مزيفة"، بحسب روسيا اليوم.

يأتي تعليق ترامب ردا على ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" حول خلاف بين رئيس إدارة كفاءة الحكومة إيلون ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو، نشب خلال اجتماع جمع الرئيس الأمريكي بوزرائه حضره ماسك.

وسبق لترامب الرد، يوم أمس وبغضب، على سؤال لأحد الصحفيين حول القضية، بالقول بأن ماسك وروبيو يتفقان بشكل رائع، ونعت الصحفي بـ"مختلق المشاكل".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، بأن ماسك وربيو اشتبكا بشدة الخميس، حيث اتهم ماسك وزير الخارجية بأنه لم يطرد أي شخص حتى الآن.

وبحسب التقرير، فقد أشار روبيو إلى المغادرة الطوعية لعدد كبير من الموظفين في وزارته، قبل أن يتساءل ساخرا ما إذا كان ماسك يريد منه إعادة توظيفهم حتى يتمكن من فصلهم بشكل أكثر لفتا للانتباه.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية بوجود توترات بين ماسك ومسؤولين حكوميين يعتبرون أساليبه قاسية جدا ويبدون استياءهم من تعديه على صلاحياتهم، ولفتت نيويورك تايمز في هذا الصدد إلى توترات متزايدة بين ماسك ووزير النقل شون دافي.