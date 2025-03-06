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تركيا تطالب "قسد" بحل نفسها أو مواجهة العمل العسكري

10:43 ص الخميس 06 مارس 2025

تركيا

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يجب أن تحل نفسها وتطرد مقاتليها غير السوريين من البلاد، وإلا فإنها ستواجه خطر العمل العسكري التركي المتجدد.

وأشار فيدان، إلى أن نحو 2000 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية ينتمون لحزب العمال الكردستاني، مشددا على أن أنقرة لا يمكنها السماح لـ"قسد" بالاستمرار.

وأوضح فيدان، أن تركيا تريد منح حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع الوقت للتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، لافتا إلى أن القوات التركية قد تسيطر على معسكرات وسجون تديرها "قسد" شمال سوريا.

وكشف وزير الخارجية التركي، أن أنقرة تدفع باتجاه خطة لتطوير تحالف إقليمي لمحاربة الجهاديين كبديل للمهمة التي تقودها واشنطن، مضيفا "نريد دحض الرواية القائلة إن المسلحين بقيادة الأكراد ضروريون لمنع عودة تنظيم الدولة".

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تركيا العمل العسكري هاكان فيدان قوات سوريا الديمقراطية
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