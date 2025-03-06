وسط تحذيرات أوروبي من التهديد الروسي.. واشنطن وكييف تتحركان نحو مفاوضات السلام

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الإدارة الأمريكية إحراز تقدم في إصلاح العلاقات مع أوكرانيا والتحرك نحو إنهاء محتمل للحرب بين كييف وموسكو.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد أننا نسير في اتجاه إيجابي".

وكان والتز تحدث هاتفيا مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

وأكد أيضا يرماك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دخل في مشادة عنيفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، حدوث المكالمة.

وأوضح والتز أنهم بصدد التحدث حاليا مع الأوكرانيين بشأن "مكان، وتاريخ، وفريق التفاوض" لعقد اجتماع جديد.

وأضاف أنه يجرى أيضا مناقشة "إجراءات لبناء الثقة" يمكن بعدها عرضها على الجانب الروسي "لاختبار" كيفية تفاعلهم.

وتابع والتز: "تحققت خطوة إيجابية للأمام أمس واليوم، وسنقوم بالتفاوض من أجل هذا السلام".

وقال يرماك إنه تم مناقشة خطوات نحو إقامة "سلام عادل ودائم"، وجرى أيضا تبادل للآراء حول القضايا الأمنية وتنسيق العلاقات الثنائية.



وقال زيلينسكي في خطابه الليلي: "اليوم بدأت فرقنا، فرق أوكرانيا والولايات المتحدة، التحضير لعقد اجتماع".

وأضاف زيلينسكي أن مدير مكتبه يرماك أجرى محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن أولى نتائج هذه المحادثات قد تظهر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لكن لا تزال هوية المشاركين المحتملين في الاجتماع لا تزال غير واضحة.

وأعرب زيلينسكي الثلاثاء عن استعداده للعمل تحت "قيادة ترامب القوية" من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، وذلك بعد أيام من اجتماعهما المتوتر في المكتب البيضاوي، حيث وصف زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل وإرهابي".

وشهد اللقاء انتقادات لزيلينسكي، حيث وُصف بأنه غير ممتن واتُهم بالسعي إلى إطالة أمد الحرب، مما دفع ترامب إلى تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كوسيلة ضغط لدفعه نحو المفاوضات.



وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التهديد الذي تشكله روسيا على أوروبا، مؤكدا في خطاب تلفزيوني مساء الأربعاء أن روسيا تواصل إعادة التسلح بالتوازي مع حربها ضد أوكرانيا.

وقال ماكرون: "في هذا السياق، من يمكنه أن يعتقد أن روسيا اليوم ستتوقف عند أوكرانيا؟ روسيا أصبحت تهديدا لفرنسا وأوروبا بينما أتحدث إليكم، وستظل كذلك لسنوات قادمة."

وأضاف الرئيس الفرنسي: "بشكل عام، أصبح أمننا وازدهارنا أكثر غموضا، ويجب أن ندرك أننا ندخل حقبة جديدة."

وأكد أن "التهديد" الروسي يتجاوز أوكرانيا ويمس دول أوروبا، موضحا أن الصراع الأوكراني أصبح قضية عالمية بفعل التدخل الروسي.