إلقاء قنابل دخان في البرلمان الصربي وإصابة نائب بسكتة دماغية (فيديو)

شهد البرلمان الصربي اليوم الثلاثاء، حالة من الفوضى بعدما ألقى نواب المعارضة قنابل دخان وغازًا مسيلًا للدموع داخل القاعة، وذلك احتجاجًا على الحكومة ودعمًا للطلاب المتظاهرين. وأسفر الحادث عن إصابة أحد المشرعين بجلطة دماغية وسط الاضطرابات.

تأتي هذه الفوضى في سياق احتجاجات طلابية مستمرة منذ أربعة أشهر، والتي اجتذبت دعم المعلمين والمزارعين وقطاعات أخرى من المجتمع، مما جعلها أكبر تهديد حتى الآن لحكم الرئيس ألكسندر فوسيتش المستمر منذ عقد. يعزو العديد من الصرب هذه الاحتجاجات إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة الحكومية.

خلال الجلسة البرلمانية، وبعد موافقة الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب التقدمي الصربي (SNS) على جدول الأعمال، اندفع بعض نواب المعارضة نحو رئيس البرلمان واشتبكوا مع حراس الأمن. كما قام آخرون بإلقاء قنابل دخان وغاز مسيل للدموع، مما أدى إلى انتشار الدخان الأسود والوردي داخل القاعة، في مشهد فوضوي بثه التلفزيون مباشرة. يُذكر أن البرلمان الصربي شهد مشاجرات وسلوكيات مماثلة منذ تبني الديمقراطية متعددة الأحزاب عام 1990.

