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إعلام أمريكي: ترامب قد يعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا

03:12 م الثلاثاء 18 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس الاعتراف بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، أرضا روسية في إطار اتفاق سلام مستقبلي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقل موقع "سيمافور" الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث واشنطن الأمم المتحدة على القيام بالمثل.

وتابع الموقع، أن ترامب لم يتخذ أي قرارات رسمية، وأن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.

وذكر الموقع، أن البيت الأبيض رفض التعليق على الخبر.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في محاولة لإقناعه بقبول وقف لإطلاق النار في الحرب مع أوكرانيا والتحرك نحو نهاية أكثر استدامة للصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود رغم اعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبه جزيرة القرم روسيا
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