مقتل عنصر من الجيش السوري بصاروخ لحزب الله على قرية الفاضلية الحدودية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الإثنين، مقتل عنصر من الجيش السوري بصاروخ موجه أطلقه "حزب الله" اللبناني على قرية الفاضلية الحدودية.

وقال "تلفزيون سوريا"، إن وزارة الدفاع أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع لبنان.

ونشر التلفزيون فيديو على حسابه في منصة "إكس"، قال إنه لإطلاق قذائف مدفعية من الجيش السوري باتجاه الأراضي اللبنانية، ضد مواقع لحزب الله.

وردّ حزب الله اللبناني على بيان وزارة الدفاع السورية الأحد، والمتضمن اتهام الحزب بخطف ثلاثة جنود سوريين إلى لبنان وقتلهم هناك، بحسب سكاي نيوز.

ونفى حزب الله في بيان "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية".

وأضاف: "نجدد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المكتب الاعلامي في وزارة الدفاع، أن مجموعة من ميليشيا حزب الله قامت عبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم.

وأضافت: "ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله"، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب سد زيتا غرب حمص.