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زوكربيرج يتنبأ بنهاية عصر الهواتف الذكية.. وهذه التكنولوجيا البديلة

03:55 م الأحد 16 مارس 2025

مارك زوكربيرج

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(وكالات)

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الهواتف الذكية قد تصبح شيئًا من الماضي خلال أقل من عقد، لتحل محلها النظارات الذكية كوسيلة اتصال رئيسية بالعالم الرقمي.

ويؤكد زوكربيرج أن الهواتف الذكية لم تعد مجرد أدوات اتصال، بل عبئًا رقميًا يثقل كاهل المستخدمين بسبب الإشعارات المتواصلة، وإرهاق الشاشات، والحاجة الدائمة للبقاء متصلين. لذلك، فإن الحل القادم لا يتمثل في تحديث الهواتف، بل في إلغائها بالكامل.

في إطار رؤيته الطموحة، كشفت ميتا عن مشروع "أوريون" خلال فعالية ميتا كونيكت 2024، والذي يُوصف بأنه أكثر النظارات الذكية تطورًا على الإطلاق.

وهذه الشاشات ثلاثية الأبعاد تعرض الصور الافتراضية في العالم الحقيقي، وترسل الرسائل، وتجري المكالمات، وتتصفح الإنترنت دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

لم تقتصر "ميتا" على مشروع "أوريون"، بل تعاونت مع شركة راي بان لإطلاق نظارات ذكية متاحة للجميع، تتميز بـ: كاميرات مدمجة ومكبرات صوت عالية الجودة وتحكم صوتي متقدم.

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