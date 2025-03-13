مساعد بوتين: الناتو ينوي تكثيف الهجمات ضد أنابيبنا تحت الماء وناقلات نفطنا

وكالات

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الخميس، إن معلومات موسكو تفيد بنية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تكثيف الهجمات ضد أنابيب موسكو تحت الماء وناقلات نفطها وسفنها.

وأشار أوشاكوف، إلى أن الناتو يهاجم إلكترونيا معدات الملاحة التابعة لروسيا بما يؤدي إلى حوادث، مؤكدا أن هناك احتمال لتزايد تهديد موانئ روسيا والملاحة ببحر البلطيق من دول أوروبية أعضاء في الناتو.

وشدد أوشاكوف، على أن موسكو لن تسمح بأي مساس بمصالحها الوطنية في منطقة البلطيق، مضيفا "الجناح الأوروبي للناتو يواصل حصارنا بمنطقة البلطيق متجاهلا الحوار بين موسكو وواشنطن".

وأكد أوشاكوف، أن التهديدات العسكرية ستزداد على خلفية قمة الاتحاد الأوروبي التي قررت عسكرة أوروبا بشكل واسع، لافتا إلى أن بريطانيا مهتمة بتعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا وكذلك تعطيل تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية.

وأوضح مساعد الرئيس الروسي، أن فنلندا تتحول مرة أخرى كما حدث عام 1939 إلى نقطة انطلاق لعدوان محتمل على روسيا.





