إسبانيا تعتقل 10 أشخاص من أصول باكستانية بتهم تتعلق بالإرهاب

إسلام آباد - (د ب أ)

ألقت السلطات الإسبانية في برشلونة القبض على 10 أفراد من أصل باكستاني، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، حيث يتردد أن المشتبه بهم مرتبطون بجماعة إجرامية منظمة، تستند إلى أيديولوجيات متطرفة وأصدرت توجيهات عنيفة من خلال منصات للرسائل عبر الإنترنت.

وأفادت قناة "جيو" الباكستانية اليوم الإثنين، بأنه قد تم أيضا اعتقال مشتبه به آخر في إيطاليا، في إطار نفس التحقيقات. وجرت الاعتقالات خلال عملية نفذت ليلة الثالث من مارس الجاري.

وورد في تقرير إعلامي نقلا عن بيان صادر عن السلطات الإسبانية، أن الاعتقالات جرت خلال عملية مشتركة نفذتها شرطة كاتالونيا، بالإشتراك مع الشرطة الوطنية الإسبانية ووكالات إنفاذ القانون الإيطالية.

وتأتي العملية الأخيرة بعد عمليات اعتقال سابقة لخمسة أفراد في عام 2022 و14 فردا في عام 2023، ليصل إجمالي عدد المعتقلين المرتبطين بالقضية إلى 30.

واستبعد المسؤولون وجود أي صلات أجنبية بالمعتقلين، حيث أكدوا أن العصابة تعمل داخل إسبانيا فقط.