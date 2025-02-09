"الصحفيين العرب": تصريحات نتنياهو مرفوضة وأمن السعودية خط أحمر

القاهرة – (أ ش أ)

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنها تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم الأحد - أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، كما تعتبر اعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلًا عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن هذه التصريحات ضد المملكة العربية السعودية مرفوضة، حيث أن أمن المملكة خط أحمر لا يمكن المساس به.

وتابع أن دولة فلسطين لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة بلا انفصال بينهما، مشددًا على أن هذه الأفكار لم تكن سوى أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها.