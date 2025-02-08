رغم قرار ترامب.. حكم فيدرالي يحظر وصول إيلون ماسك لبيانات وزارة الخزانة

واشنطن – (أ ش أ)

حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي، اليوم السبت، بمنع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وهيئة كفاءة الحكومة التابعة له من حق الوصول إلى أنظمة الدفع المالية التابعة لوزارة الخزانة، والتي تستخدم لتوزيع تريليونات الدولارات كل عام.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، جاء قرار القاضي الفيدرالي بول إنجلماير ليكون أكثر شمولا من الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع لتقييد وصول موظفي وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها ماسك إلى بيانات وزارة الخزانة.

ووفقا لقرار إنجلماير، فإن وزارة الخزانة الأمريكية ممنوعة من توفير الوصول لأي شخص "بخلاف الموظفين الحكوميين الذين يحتاجون إلى هذه البيانات لأداء واجباتهم الوظيفية، كما يحظر الحكم بشكل صريح الموظفين الحكوميين الخاصين أو المتعاقدين من خارج الوزارة، كما أمر القاضي أي شخص غير مخول له بالوصول لهذه البيانات، بتدمير أي معلومات حصل عليها بالفعل قبل الحكم".

وأوضحت الصحيفة أن الحكم الفيدرالي الجديد مؤقت وسيستمر حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل، حتى يعقد قاض فيدرالي آخر، وهو المشرف الدائم على القضية التي رفعها 19 من المدعين العامين الديمقراطيين للولايات الأمريكية، جلسة استماع في نيويورك حول ما إذا كان سيمدد الحظر.

وأوضح القاضي إنجلماير أنه بنى قراره على "الخطر الذي تشكله السياسة الجديدة من الكشف عن معلومات حساسة وسرية والخطر المتزايد بأن تكون الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل".