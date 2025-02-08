لحظة لقاء الأسير الإسرائيلي المفرج عنه أور ليفي بعائلته (فيديو)

وكالات

أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، سراح الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وسلمت القسام 3 أسرى إسرائيليين بمدينة دير البلح بقطاع غزة للصليب الأحمر الدولي وأفرجت عنهم ضمن صفقة طوفان الأحرار، وهم أور ليفي (34 عامًا)، وإيلي شرابي (52 عامًا)، والألماني الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عامًا).

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، مقطع فيديو لمقابلة الأسير المفرج عنه أور ليفي بعائلته.

"התגעגענו אליך, זה נגמר": אור לוי נפגש עם משפחתו pic.twitter.com/ncyztyBuey — החדשות - N12 (@N12News) February 8, 2025

وأسرت حركة حماس أور ليفي، في السابع من أكتوبر 2023 بعد فراره من مهرجان نوفا مع زوجته إيناف، عندما هاجم مقاومون المهرجان. اُحتجز ليفي كأسير، وتم العثور على جثة إيناف في مخبأ للقنابل كان الزوجان يختبئان به.

وإيلي شرابي تم أسره من كيبوتس بيري مع شقيقه يوسي، الذي تأكدت وفاته منذ ذلك الحين. وقُتلت زوجة إيلي وابنتاه في الهجوم.

أوهاد بن عامي أسر أيضًا من كيبوتس بيري مع زوجته راز، التي أطلقت حماس سراحها في وقت لاحق.

وأكدت إسرائيل استلامها الأسرى الثلاثة من الصليب الأحمر، وفي المقابل أفرجت عن 183 معتقلًا فلسطينيًا من سجونها.

תיעוד: אוהד בן-עמי ואור לוי עוברים לידי כוחות צה"ל pic.twitter.com/sly3fTgDOn — החדשות - N12 (@N12News) February 8, 2025

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين) في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.