فرار المئات من "جزيرة إنستجرام" اليونانية بسبب الزلازل (فيديو)

وكالات

تجمع مئات الناس في أحد موانئ جزيرة سانتوريني اليونانية، صباح اليوم الثلاثاء، لركوب عبارة تنقلهم إلى العاصمة أثينا للهروب من سلسلة الزلازل التي تضرب الجزيرة، التي تعد أحد أبرز الوجهات السياحية في البلاد.

وشهدت جزيرتا سانتوريني وأمورجوس المرتبطتين بنشاط بركاني في بحر إيجة باليونان، يوم الجمعة الماضي، مئات الزلازل بفواصل زمنية قليلة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في الجزيرتين حتى يوم الجمعة المقبل.

Tourists and locals leaving Santorini this morning.

Precaution were also ordered on several nearby Aegan sea islands.

There were over 250 earthquakes in the past 48 hours with strongest being 5.1 on Richter scale. #Santorini #Greece #earthquake #sismo pic.twitter.com/X10tPkRb9x — Disasters Daily (@DisastersAndI) February 4, 2025

ورفعت السلطات حالة التأهب، إذ نصحت الناس بالبقاء خارج الأماكن المغلقة والموانئ الصغيرة، ونشرت وحدات الاستجابة للكوارث على الأرض بشكل احترازي.

وأُطلق على سانتوريني اسم "جزيرة إنستجرام" اليونانية بسبب ضوءها الذهبي ومناظرها الطبيعية الخلابة، والتي تشتهر بفوهتها البركانية على شكل هلال نتجت عن أحد أكبر الثورات البركانية المعروفة منذ حوالي 3600 عام.

وسجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية بقوة 4.7 درجة الساعة 06:53 (بتوقيت جرينتش) في الجزيرة، التي تقع معظم قراها في مناطق شديدة الانحدار قرب البحر.

في هذا السياق، أعلنت شركة طيران إيجه أنها ستقوم بتسيير 3 رحلات إضافية من وإلى الجزيرة يومي الإثنين والثلاثاء لتسهيل سفر السكان والزوار بناء على طلب من وزارة الحماية المدنية اليونانية.

وبدأت بعض الفنادق إفراغ حمامات السباحة الخاصة بها بعد إبلاغها بأن حمولة المياه تجعل المباني أكثر عرضة للخطر.

ومن المتوقع مغادرة المزيد من السكان في رحلة جوية إضافية اليوم. كما يتوقع الخبراء استمرار نشاط الزلزال لأيام أو أسابيع وينصحون الناس بالبقاء بعيدًا عن المناطق الساحلية بسبب خطر وقوع انهيارات أرضية وتجنب التجمعات داخل أماكن مغلقة.