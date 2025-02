فرار المئات من "جزيرة إنستجرام" اليونانية بسبب الزلازل (فيديو)

وكالات

تجمع مئات الناس في أحد موانئ جزيرة سانتوريني اليونانية، صباح اليوم الثلاثاء، لركوب عبارة تنقلهم إلى العاصمة أثينا للهروب من سلسلة الزلازل التي تضرب الجزيرة، التي تعد أحد أبرز الوجهات السياحية في البلاد.

وشهدت جزيرتا سانتوريني وأمورجوس المرتبطتين بنشاط بركاني في بحر إيجة باليونان، يوم الجمعة الماضي، مئات الزلازل بفواصل زمنية قليلة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في الجزيرتين حتى يوم الجمعة المقبل.

Tourists and locals leaving Santorini this morning.

Precaution were also ordered on several nearby Aegan sea islands.

There were over 250 earthquakes in the past 48 hours with strongest being 5.1 on Richter scale. #Santorini #Greece #earthquake #sismo pic.twitter.com/X10tPkRb9x