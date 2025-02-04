سياسي فرنسي يتهم ماكرون بالتخطيط لانقلاب

(وكالات)

اتهم زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليببو، الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتحضير لتنظيم انقلاب سياسي يمهد له الطريق للترشح لولاية ثالثة.

أشار فيليببو في تصريحاته إلى تقرير إذاعي من محطة "فرانس إنفو"، حيث ربط تعيين ماكرون لأحد أقرب معاونيه، ريتشارد فيران، على رأس المجلس الدستوري، بتصوراته حول ولاية ثالثة للرئاسة.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أكد فيليببو قائلاً: "نعم، فيران يريد تجاوز الحظر المفروض على الولاية الثالثة، وقد تحدث عن هذه الفكرة عدة مرات! إنه مهووس بها. تعيينه في هذا المنصب ليس صدفة! ماكرون يخطط لانقلاب الدولة".

وكانت صحيفة "لوموند" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن ماكرون يعتزم ترشيح ريتشارد فيران لتولي رئاسة المجلس الدستوري.

يُذكر أن فيران كان من المقربين من ماكرون منذ بداية حملته الرئاسية الأولى في 2016، وكان من بين أول النواب الذين انضموا لحركة "إلى الأمام" التي أسسها ماكرون. كما شغل فيران منصب رئيس الجمعية الوطنية (المجلس النيابي) من 2018 حتى 2022.