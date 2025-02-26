إعلان

تايوان: الصين ستجري تدريبات على إطلاق النار في سواحلنا الجنوبية

10:10 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

تايوان والصين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تايبيه - (د ب أ)

نقل بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية عن الصين، اليوم الأربعاء، قولها إنها ستجري تدريبات على إطلاق النار في المياه، على بعد حوالي 40 ميلا بحريا من الساحل الجنوبي لتايوان.

وأضاف البيان أن الصين تعلن بشكل مفاجئ عن التدريبات، عبر قناة إذاعية، فيما وصفته تايوان بأنه انتهاك للممارسات الدولية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن تلك التحركات ستشكل خطرا شديدا على الرحلات الجوية والسفن الدولية وتمثل استفزازا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وتابع البيان أنه من الساعة الثامنة و42 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، رصدت تايوان أيضا 32 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول الجزيرة، حيث عبرت 22 منها منتصف المضيق ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية وأجرت دوريات قتالية مشتركة مع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تايوان الصين تدريبات على إطلاق النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فورد الأمريكية تعلن وقف بيع سياراتها في السوق المصري
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)