تايوان: الصين ستجري تدريبات على إطلاق النار في سواحلنا الجنوبية

تايبيه - (د ب أ)

نقل بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية عن الصين، اليوم الأربعاء، قولها إنها ستجري تدريبات على إطلاق النار في المياه، على بعد حوالي 40 ميلا بحريا من الساحل الجنوبي لتايوان.

وأضاف البيان أن الصين تعلن بشكل مفاجئ عن التدريبات، عبر قناة إذاعية، فيما وصفته تايوان بأنه انتهاك للممارسات الدولية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن تلك التحركات ستشكل خطرا شديدا على الرحلات الجوية والسفن الدولية وتمثل استفزازا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وتابع البيان أنه من الساعة الثامنة و42 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، رصدت تايوان أيضا 32 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول الجزيرة، حيث عبرت 22 منها منتصف المضيق ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية وأجرت دوريات قتالية مشتركة مع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.