بعد إعلان فرض قيود على المصلين.. حماس: شعبنا سيفدي الأقصى بالأرواح حتى تحريره

حماس:

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها خطط الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتقييد الوصول للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ودعت حماس، إلى تكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والتصدّي لكل محاولات الاحتلال لتدنيسه وفرض السيطرة عليه، محذرة حكومة الاحتلال "ونحمّلها المسؤولية الكاملة عن تداعيات المُضيّ في تنفيذ هذه القيود على المصلين والاستمرار بالانتهاكات ضد الأقصى".

وأشارت حماس، إلى أن توصيات الاحتلال تصعيد جديد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته سابقة خطيرة تستهدف المساس بحرية العبادة.

وطالبت حركة المقاومة الفلسطينية، منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، بالتحرّك الجاد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، فضلا عن العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقّه في ممارسة شعائره بحرية في المسجد الأقصى.

وشددت حماس، على أن المسجد الأقصى كان وسيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا مكان فيه للاحتلال، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيفديه بالمهج والأرواح حتى تحريره.

وتخطط إسرائيل لمنع الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وتحديد عدد المصلين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، أن الشرطة لن تسمح للفلسطينيين الذين أفرج عنهم من السجون خلال الأسابيع الماضية بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.

أضافت أن الشرطة ستنشر 3000 عنصر أمني يوميا عند الحواجز المؤدية إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الشرطة أوصت بمنح 10,000 تصريح فقط للفلسطينيين من الضفة الغربية لدخول المسجد الأقصى خلال رمضان، وفقا لروسيا اليوم.

وسيتم منح التصاريح للرجال فوق سن 55 عاما والنساء فوق سن 50 عاما، بحسب ما أفادت به الهيئة.