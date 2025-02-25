وصفته بـ"العدائي".. أمريكا تصوت ضد إجراء أممي ينتقد روسيا

وكالات



قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة صوتت ضد إجراء الأمم المتحدة الذي ينتقد روسيا، واصفًا إياه بأنه "كان عدائيًا".



وذكر روبيو لموقع "بريتبارت" الأمريكي، أن على الأمم المتحدة أن تعود إلى مهمتها الأصلية وهي إنهاء الحروب والصراعات.



وكانت القائمة بأعمال مندوب الولايات المتحدة الدائم إلى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أكدت أن الولايات المتحدة لا تدعم مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة بشأن الحرب في أوكرانيا، كما دعت إلى سحبه.



ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يدعو لنهاية سريعة للنزاع وتحقيق سلام دائم بين موسكو وكييف. حيث صوتت 10 دول لصالح القرار، بما في ذلك روسيا والصين وأمريكا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت. ولم يصوت أي عضو ضد القرار.



وأعلنت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، أن موسكو تعتبر القرار الأمريكي حول النزاع في أوكرانيا، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بمثابة نقطة انطلاق للعمل على حل الأزمة هناك سلميًا، حسب وصفها.



وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمته بعد التصويت على القرار، إن "النص الذي تم اعتماده الآن ليس مثاليًا، ولكنه في جوهره أول محاولة لتبني مادة بناءة وموجهة نحو المستقبل من جانب المجلس، يتحدث عن الطريق إلى السلام، ولا يؤجج نيران النزاع. نزاع له أصل معقد للغاية ولا ينحصر في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، كما تحاول أوكرانيا نفسها وحلفاؤها الأوروبيون فرضه علينا. ونحن نرى أن النص المعتمد بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية سلميًا".



وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار للأمم المتحدة، دعت فيه إلى "نهاية سريعة" للصراع الروسي الأوكراني، دون الإشارة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية، المقترح الذي رحب به سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، باعتباره "خطوة جيدة"، لكنه أكد أن هذا المقترح لم يتطرق إلى جذور الصراع.



وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان الجمعة، "اقترحت الولايات المتحدة قرارًا بسيطًا وتاريخيًا في الأمم المتحدة، ونحث جميع الدول الأعضاء على دعمه من أجل رسم طريق للسلام"، دون التعليق بالتفصيل على محتوى القرار المقترح.



وقدمت أوكرانيا أيضًا مشروعًا مدعوم أوروبيًا إلى الأمم المتحدة، يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب هذا العام، كما يلقي المقترح باللوم على روسيا في الحرب التي شنتها على كييف قبل نحو 3 سنوات.



وتم تقديم مشروعي القرارين الأمريكي والأوكراني بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، التي حلت أمس الإثنين، حيث صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارين غير الملزمين.





