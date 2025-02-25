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جوتيريش يحذر من تفكك السودان وسط مساعي المتمردين لتشكيل حكومة موازية

09:58 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك- (د ب أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء نية المتمردين السودانيين وحلفائهم تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، يوم الإثنين.

وقال دوجاريك: "إن هذا التصعيد الإضافي في الصراع بالسودان يزيد من تفكك البلاد ويهدد بتعميق الأزمة بشكل أكبر".

ووقعت قوات الدعم السريع وعدد من الأطراف الفاعلة المدنية والجماعات المسلحة المتحالفة معها على ميثاق سياسي يعبر عن نيتهم إنشاء سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأضاف دوجاريك: "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يظل أمرا أساسيا للتوصل إلى حل مستدام للنزاع وضمان الاستقرار طويل الأمد للبلاد والمنطقة الأوسع."

وأشار إلى أن الأمين العام يدين العنف المستمر ضد المدنيين في مختلف أنحاء السودان من قبل أطراف الصراع، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية. وأوضح أن النساء والأطفال والرجال السودانيون هم الأكثر تضررا من استمرار النزاع المسلح.

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