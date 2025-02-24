إعلام روسي: الأمن يتعامل مع عبوة مشبوهة بالقرب من قنصليتنا فى مارسيليا بفرنسا

وكالات

قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، إن أجهزة الأمن تعمل على تفكيك عبوة مشبوهة بالقرب من القنصلية الروسية في مارسيليا بفرنسا



وعلقت روسيا، اليوم الاثنين، على الانفجار الذي وقع في قنصليتها مارسيليا، متهمة فرنسا بالتقصير في حماية بعثاتها الدبلوماسية.



ووصفت موسكو، الانفجار الذي وقع داخل القنصلية العامة الروسية في مدينة مرسيليا بأنه يحمل "سمات هجوم إرهابي"، مطالبة السلطات الفرنسية بـإجراء تحقيق شامل وعاجل.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تطالب باريس باتخاذ إجراءات فورية لكشف ملابسات الحادث وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية.



وأكدت زاخاروفا، أن الانفجار وقع داخل أراضي القنصلية الروسية في مرسيليا، مؤكدة أن موسكو تنتظر تحركًا سريعًا من فرنسا.



وكانت صحيفة لو مارسيليا قد أفادت صباح اليوم الاثنين بسماع دوي انفجار بالقرب من السفارة الروسية، مشيرة إلى انتشار مكثف لقوات الإطفاء والشرطة في المنطقة.



وشهدت القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا الساحلية جنوب فرنسا، اليوم الاثنين، انفجارًا غامضًا، تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.



ووصل العشرات من رجال الإطفاء لموقع الانفجار قرب القنصلية للتوصل لطبيعة الانفجار غير المعروفة حتى الآن، بحسب "رويترز".



وأكد القنصل العام الروسي في مرسيليا، أن رجال الإطفاء وصلوا موقع القنصلية، مؤكدًا أن الانفجار وقع داخلها.