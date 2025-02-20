قضيته جددت أزمة "عنصرية إسرائيل".. من هو أفيرا منجستو المحتجز لدى حماس؟

كتبت- سلمى سمير:

بعد الإفراج عن جثامين 4 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الخميس، عملًا ببنود اتفاق وقف إطلاق، من المقرر أن يشهد يوم السبت، حدثًا بارزًا في ملف الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، حيث سيتم الإفراج عن أسرى لم يتم احتجازهم في عملية "طوفان الأقصى" وبينهم أفيرا منجستو، المواطن الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة منذ عام 2014، ضمن صفقة تبادل الأسرى الجارية بين الطرفين.

ما قصة أفيرا منجستو؟

وُلد أفيرا منجستو لعائلة يهودية إثيوبية هاجرت إلى إسرائيل، واستقرت في مدينة عسقلان. في 7 سبتمبر 2014، غادر منجستو منزل عائلته بعد خلاف مع والدته، وتوجه سيرًا على الأقدام إلى الحدود مع غزة.

تُظهر مقاطع فيديو شاهدتها عائلته أنه عبر السياج الحدودي، حيث لم يوقفه الجنود الإسرائيليون المنتشرون في المنطقة. وبمجرد دخوله غزة، وقع في قبضة حماس، التي تحتجزه منذ ذلك الحين.

يعاني منجستو من مشكلات نفسية تفاقمت بعد وفاة شقيقه ماسراشاو عام 2011، والتي تلقى منذ وقتها علاجًا نفسيًا وتم إدخاله إلى مستشفى للأمراض العقلية مرتين، بحسب ما ذكرت عائلته، التي قالت إنه لا يستطيع اتخاذ قرارات واعية، متهمة وسائل الإعلام الإسرائيلية والحكومة بتجاهله لفترة طويلة.

إسرائيل والتعامل مع قضية منجستو

لم تعلن الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن احتجاز منجستو لدى حماس حتى يوليو 2015، أي بعد عام تقريبًا من اختفائه، وذلك بسبب فرض أمر حظر نشر على القضية، تم رفعه لاحقًا وقت إعلان تل أبيب عن اختفاء الرجل الإثيوبي، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وفقًا لعائلته، فإن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا منهم في البداية عدم التحدث عن القضية، قائلين: "نحن نعلم أين هو، لا تقلقوا، فقط التزموا الصمت." لكن بعد شهر، زار قائد فرقة غزة العائلة وأخبرهم أنهم فقدوا الاتصال به، ومنذ ذلك الحين، لم تقدم إسرائيل أي معلومات مؤكدة عن مصيره.

تمييز عنصري

على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تدعي التزامها بإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، إلا أن اسم أفيرا منجستو ووجهه غاب عن الملصقات المنتشرة في إسرائيل التي تحمل صور أسرى هجوم 7 أكتوبر 2023. وترى بعض الأصوات أن هذا يعكس تمييزًا ضد اليهود الإثيوبيين في إسرائيل، منهم الفنانة الإسرائيلية من أصل إثيوبي ميخال وورك والتي علقت على قضية منجستو قائلة: "قصة أفيرا هي قصتي وقصة المجتمع الإثيوبي بأكمله. لقد ظل أفيرا رهينة في غزة لمدة تسع سنوات، ولا أحد يهتم" حسب وكالة "إن بي آر" الأمريكية.

في يناير 2023، أصدرت حماس مقطع فيديو يظهر فيه أفيرا منجستو، وهو يتحدث بالعبرية قائلًا: "إلى متى سيبقى أصدقائي وأنا في الأسر بعد كل هذه السنوات من المعاناة؟ أين الدولة وشعب إسرائيل؟".

وستفرج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين بينهم أفيرا منجستو، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، و في المقابل ستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، ضمن دفعة جديدة تضاف إلى أكثر من 1135 أسيرًا تم الإفراج عنهم حتى الآن.