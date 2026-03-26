أشارت تقارير إعلامية دولية إلى مقتل علي رضا تنغسيري، الذي يتولى قيادة القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، نتيجة ضربة جوية استهدفت مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز.

وبحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن العملية أسفرت عن تصفية تنغسيري، في توقيت يتزامن مع تصاعد ملحوظ في حدة التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة.

ويُنظر إلى تنغسيري باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين في إيران، خاصة مع ارتباط اسمه بملف مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا تعبر من خلاله نسبة تقارب خمس إمدادات النفط العالمية، في ظل حديث متكرر عن إمكانية إغلاقه منذ نهاية فبراير الماضي.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة عمليات استهدفت قيادات بارزة ضمن الحرس الثوري ومراكز صنع القرار السياسي، بينما لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من طهران أو الجيش الإسرائيلي يؤكد أو ينفي ما تم تداوله بشأن الواقعة.