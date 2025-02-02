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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان

10:11 ص الأحد 02 فبراير 2025

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تايبيه - (د ب أ)

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن زلزالا بقوة 4.1 درجة ضرب مقاطعة تايتونج بجنوب شرق تايوان، اليوم الأحد.

وأضافت الإدارة أن مركز الزلزال كان في مدينة تايتونج على بعد حوالي 10.6 كيلومتر غربي مقر الحكومة المحلية في تايتونج، على عمق 5.6 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الأحد.

ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار ناجمة عن الزلزال.

وكان زلزال بقوة 5.6 درجة قد ضرب تايوان، في 30 يناير الماضي، لكن لم يسفر أيضا عن أضرار ولا خسائر بشرية.

وفي أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة مقاطعة هوالين الجبلية الساحلية الواقعة بشرق تايوان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من ألف آخرين.

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