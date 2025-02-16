الحكومة الإسرائيلية توافق على زامير رئيسا لأركان الجيش

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة وافقت على تعيين إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

وأضاف نتنياهو، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".

وأشار نتنياهو إلى أن دعم وزير الخارجية الأمريكية الثابت لإسرائيل سيستمر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن "أبواب الجحيم ستفتح" إذا لم تفرج حماس عن "جميع" الأسرى الإسرائيليين في غزة بحلول ظهر السبت، مضيفًا أنه "سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى" مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.