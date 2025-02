منفذ عملية الطعن بالنمسا يثير الجدل بابتسامة غامضة لحظة القبض عليه

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها تعود للشاب السوري منفذ عملية الطعن في النمسا، وهو مبتسمًا أمام شرطية نمساوية تحاول القبض عليه.

It happened again. This Syrian migrant stabbed a 14 y/o Austrian boy to death and injured 5 others today in Villach, Austria.🇦🇹



He proudly smiles after the fact.



I wasn’t exaggerating when I said this happens daily in Europe: A one-sided civil war is waged on us Europeans. pic.twitter.com/jMJ2WpNeQe