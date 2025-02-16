منفذ عملية الطعن بالنمسا يثير الجدل بابتسامة غامضة لحظة القبض عليه

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها تعود للشاب السوري منفذ عملية الطعن في النمسا، وهو مبتسمًا أمام شرطية نمساوية تحاول القبض عليه.

It happened again. This Syrian migrant stabbed a 14 y/o Austrian boy to death and injured 5 others today in Villach, Austria.🇦🇹



He proudly smiles after the fact.



I wasn’t exaggerating when I said this happens daily in Europe: A one-sided civil war is waged on us Europeans. pic.twitter.com/jMJ2WpNeQe — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) February 15, 2025

ومن جانبه، قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، اليوم الأحد، أمام الصحفيين في مدينة فيلاخ، إن منفذ منفذ الهجوم هو شاب سوري يبلغ من العمر 23 عامًا، مرتبط بتنظيم داعش واعتنق التطرف عبر الإنترنت "خلال فترة قصيرة".

ونفذ شاب هجومًا بسكين في أحد شوارع مدينة فيلاخ النمساوية، أمس السبت، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.

وأفادت الشرطة النمساوية، بأن طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 23 عامًا يحمل أوراقًا نظامية، طعن عدة أشخاص في أحد شوارع مدينة فيلاخ.

Un garçon de 14 ans est décédé et quatre autres ont été blessés après une attaque de coups de couteau à #Villach, en #Autriche.



La police a arrêté un ressortissant #syrien de 23 ans avec une résidence légale. Les autorités enquêtent sur le motif et les autres suspects possibles. pic.twitter.com/vAAVonDnpV — Life Info (@life_Info__) February 15, 2025

وأوضح الناطق باسم الشرطة النمساوية راينر ديونيسيو، أن "رجلًا هاجم بشكل عشوائي مارة بسكين" في مدينة فيلاخ، مؤكدًا أن مقتل فتى يبلغ 14 عامًا، بالإضافة إلى إصابة رجلين بجروح خطرة، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.

وأشار إلى أن عامل توصيل شهد الهجوم تدخل عندما ألقى بدراجته على المنفذ الذي أصيب بجروح طفيفة وأوقف فورًا الحادثة.