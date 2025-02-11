ترامب يواصل تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين: بنسبة 99% سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ردا على سؤال بشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية إن الأمر سينجح، وفقا لما نشرته رويترز.

وأضاف ترامب خلال حديثه مع رويترز: "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا، سيتم تخصيص قطع أرض في الأردن ومصر ليعيش فيها الفلسطينيون

وتابع ترامب في حديثه مع رويترز: "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير قطاع غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل، وسندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".

وفي وقت سابق الإثنين، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية أثناء لقائه نظيره الأمريكي في واشنطن، أنه من الضروري إعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن على الفلسطينيين خلال هذه الفترة "البقاء في القطاع"، وبحسب "عبد العاطي" فكرة تهجير سكان غزة مرفوضة ليس فقط من قبل الفلسطينيين أنفسهم، بل وأيضاً من كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.