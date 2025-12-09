إعلان

القضاء الفيدرالي يوافق على طلب كشف سجلات قضية صديقة جيفري إبستين

كتب : مصراوي

05:41 م 09/12/2025

الفيدرالي الأمريكي

(أ ب)

وافق القضاء الفيدرالي على طلب وزارة العدل رفع السرية عن سجلات قضية الاتجار بالجنس الخاصة بجيسلين ماكسويل عام 2021.

وصرح قاضٍ فيدرالي اليوم الثلاثاء بأن وزارة العدل الأمريكية يمكنها نشر مواد التحقيق في قضية الاتجار بالجنس المرفوعة ضد جيسلين ماكسويل، صديقة جيفري إبستين المقربة منذ فترة طويلة.

وأصدر هذا الحكم القاضي بول إنجلماير بعد أن طلبت وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني من قاضيين في نيويورك نشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى ووثائق تكشف الخبايا من قضيتي ماكسويل وإبستين، بالإضافة إلى مواد تحقيقية قد تصل إلى مئات أو آلاف الوثائق التي لم تنشر سابقا.

القضاء الفيدرالي جيفري إبستين وزارة العدل

