أمريكا تقلص خدماتها القنصلية في العديد من دول بالشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟

كتب : مصراوي

08:28 م 02/02/2026

السفارة الأمريكية في تونس

(د ب أ)

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس اليوم الاثنين، تقليص خدماتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب نقص التمويل، وهو إجراء شمل أيضا دولا أخرى ردا على أزمة الإغلاق الحكومي بشأن الموازنة.


وأبلغت السفارة في بيان لها بأنه لن يتم تحديث حسابها على موقع "فيسبوك" بانتظام حتى استئناف عمليات التمويل بالكامل، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن.

كما أعلنت عن استمرار خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج خلال فترة انقطاع الاعتمادات، حسبما يسمح الوضع.

وشمل الإجراء نفسه، دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط من بينها المغرب والسودان والصومال.

ودخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي منذ السبت الماضي، بسبب خلافات حول إنفاذ قوانين الهجرة التي تشمل تحديدا طريقة العمل العنيفة لعملاء الهجرة الاتحاديين، ما عطل الاتفاق بشأن قانون الإنفاق.

ولكن من غير المتوقع أن يستمر الإغلاق طويلا.

وينظر مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق اليوم الاثنين، في اتفاق قانون الإنفاق، حيث من المرجح أن يتم التصويت عليه غدا الثلاثاء.

السفارة الأمريكية في تونس أمريكا دول بالشرق الأوسط

