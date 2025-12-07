إعلان

أول تعليق من ميسي بعد تتويج إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي

كتب : محمد عبد الهادي

05:45 م 07/12/2025

أول تعليق من ميسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فانكوفر وايتكابس 3-1 في النهائي الذي أُقيم على ملعب "تشيس" فجر الأحد.


وفي تصريحات نقلها موقع "يوروسبورت"، وصف ميسي الفوز باللقب بأنه "لحظة رائعة ومؤثرة لنا ولأهل ميامي"، مضيفًا أن النادي جديد بالكامل وأن تحقيق هذا الهدف كان أهم ما يسعون إليه، مشيرًا إلى أن اللعب على أرضهم كان بمثابة فرحة كبيرة للجماهير.


كما تطرق ميسي إلى زميليه الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اللذين قررا اعتزال كرة القدم بعد الموسم الحالي، وقال: "إنه أمر خاص أن نصل إلى هذا الإنجاز معًا منذ البداية، نحن الثلاثة كنا نسعى للفوز بهذا اللقب، وأنا سعيد لأنهما أنهيا مسيرتهما بهذه الطريقة، وأتمنى لهما كل التوفيق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميسي كأس الدوري الأمريكي تتويج إنتر ميامي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟