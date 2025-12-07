أول تعليق من ميسي بعد تتويج إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فانكوفر وايتكابس 3-1 في النهائي الذي أُقيم على ملعب "تشيس" فجر الأحد.



وفي تصريحات نقلها موقع "يوروسبورت"، وصف ميسي الفوز باللقب بأنه "لحظة رائعة ومؤثرة لنا ولأهل ميامي"، مضيفًا أن النادي جديد بالكامل وأن تحقيق هذا الهدف كان أهم ما يسعون إليه، مشيرًا إلى أن اللعب على أرضهم كان بمثابة فرحة كبيرة للجماهير.



كما تطرق ميسي إلى زميليه الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اللذين قررا اعتزال كرة القدم بعد الموسم الحالي، وقال: "إنه أمر خاص أن نصل إلى هذا الإنجاز معًا منذ البداية، نحن الثلاثة كنا نسعى للفوز بهذا اللقب، وأنا سعيد لأنهما أنهيا مسيرتهما بهذه الطريقة، وأتمنى لهما كل التوفيق".