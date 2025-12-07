إعلان

ترحيل عشرات المواطنين الإيرانيين من أمريكا إلى بلادهم.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

01:16 م 07/12/2025

وزارة الخارجية الإيرانية

(د ب أ)

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الأحد أن حوالي 50 إيرانيا سيعودون إلى بلادهم في الأيام المقبلة، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة بسبب ما يزعم من انتهاكهم قوانين الهجرة.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي متلفز خلال العام الماضي، تكثفت الإجراءات العنصرية التي تستهدف المواطنين الأجانب، لاسيما أولئك الذين ينحدرون من المنطقة، والإيرانيين على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن المواطنين الإيرانيين واجهوا مضايقات تحت ذرائع مختلفة.

وتعد هذه ثاني عملية ترحيل من نوعها في الأشهر الأخيرة، ففي سبتمبر الماضي أكدت الوزارة ترحيل 120 إيرانيا في إطار خطط أمريكية لترحيل المواطنين، الذين يزعم أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، معظمهم عبر المكسيك.

وزارة الخارجية الإيرانية ترحيل المواطنين الإيرانيين أمريكا

