وزير الخارجية يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في السودان

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بـ آنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي ودعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

و أشاد عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم متصاعد، مؤكدًا أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في 22 أكتوبر 2025 شكلت نقطة تحول مهمة في تطوير مسار التعاون بين الجانبين.

وأكد أهمية البناء على مخرجات هذه القمة في مختلف المجالات، مع ضرورة مواصلة العمل نحو تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية.

وقف إطلاق النار في السودان

شدد وزير الخارجية، على أهمية وقف إطلاق النار في السودان وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشيرًا إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم يوم 11 نوفمبر 2025.

ودعا عبد العاطي إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الرباعية الدولية، مؤكدًا ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار بالصومال والقرن الأفريقي، مستعرضًا عمل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال، إذ أكد أهمية الإسراع في توفير التمويل للبعثة لضمان تنفيذ دورها في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في البلاد.