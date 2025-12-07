اقتحامات ومداهمات وتفتيش.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟



وكالات

شنت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش مكثفة للمنازل واعتقالات بحق عدد من المواطنين، وسط انتشار عسكري مكثف وتحركات نشطة للآليات العسكرية داخل الأحياء السكنية.

أفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت الحي الشرقي في مدينة جنين، حيث اقتحمت عددًا من المنازل بشكل عنيف، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت على السكان بالتنكيل والاحتجاز الميداني أثناء عمليات التفتيش، قبل أن تعتقل عددا من المواطنين، بينهم أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى اقتحام منزل يعود لوالد أحد المطلوبين واعتقاله.

وفي محافظة قلقيلية، شهدت بلدة جيوس اقتحاما واسعا فجر اليوم، تم خلاله محاصرة عدد من المنازل وتفتيشها، والاستيلاء على مركبة خاصة تعود لأحد المواطنين، إلى جانب اعتقال شابين بعد إخضاعهما للتحقيق الميداني داخل البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، إذ داهمت عدة منازل ونفذت عمليات تفتيش عنيفة، ترافقت مع تخريب متعمد لمحتويات المنازل وتحطيم الأثاث، واعتقلت خلالها شابين قبل انسحاب القوات من البلدة.

في مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة، ودخلت بعدة آليات إلى حاراتها الضيقة، ونشرت قوات راجلة في محيط الأسواق والأحياء السكنية، ونفذت تحركات عسكرية مكثفة وتمشيطا في المنطقة دون أن يُبلغ عن اعتقالات، وفقا للغد.