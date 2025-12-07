إعلان

من التهديد إلى التصعيد.. ترامب يتوعد بحرب برية على المخدرات

كتب : مصراوي

06:37 ص 07/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاربة عصابات المخدرات على البر بالطريقة نفسها المتّبعة في البحر.

قال الرئيس الأمريكي: "سنبدأ نفس العملية برا، لأننا نعرف كل طريق، ونعرف كل منزل، ونعرف مكان سكنهم. نعرف كل شيء عنهم".

ولفت ترامب إلى أن كمية المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة بحرا انخفضت بنسبة 94% قائلا: "أحاول معرفة من هم الـ 6 بالمئة الآخرون".

والأربعاء الماضي، قال ترامب: "قريبًا جدًا سنبدأ تنفيذ ذلك على البر أيضًا، لأننا نعرف كل الطرق، ونعرف كل منزل نعرف أين يصنعون هذه القمامة المخدرات، ونعرف أين يتم تجميعها بالكامل".

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.

يشار إلى أن واشنطن اتهمت، دون دليل، السلطات الفنزويلية بعدم بذل جهد كاف في مكافحة تهريب المخدرات.

ونشرت البحرية الأمريكية مجموعة من السفن بقيادة حاملة الطائرات جيرالد آر فورد وغواصة نووية وأكثر من 16 ألف جندي في البحر الكاريبي.

ومنذ سبتمبر الماضي، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 قاربا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وفي 29 نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة Truth" "Social إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا.

وقد أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل متكرر أن الولايات المتحدة قد تبدأ قريبا في شن ضربات على أراضي الجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي المخدرات الحرب على المخدرات ترامب

