"كيف تلتحق بوزارة الخارجية؟".. الحلقة الثانية من بودكاست "دبلوكاست"

كتب-مصراوي:

10:10 م 04/12/2025

''كيف تلتحق بوزارة الخارجية؟''.. الحلقة الثانية من

تعرض وزارة الخارجية حلقة جديدة من بودكاست الوزارة "دبلوكاست"، توضح فيها للشباب المصرى كيفية الالتحاق بالوزارة واختيار الكوادر الدبلوماسية الجديدة، والشروط الواجب توافرها لإجراء الاختبارات.

وتستضيف الحلقة الثانية من "دبلوكاست" السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، والذي يجيب على كثير من الاسئلة ذات الصلة بشروط ومعايير الالتحاق بالوزارة في حوار أداره الإعلامي الأستاذ عمرو خليل.

وتشهد الحلقة مشاركة مجموعة من شباب الملحقين الدبلوماسيين من محافظات وجامعات مختلفة الذين انضموا للوزارة مؤخرا، للحديث عن تجاربهم الشخصية ونصائحهم للشباب المتطلع للالتحاق بالوزارة.

ويُعد "دبلوكاست" البودكاست الرسمي لوزارة الخارجية، ويهدف الى تناول موضوعات تتعلق بعمل الوزارة والدبلوماسية المصرية، ويقدمه إعلامي مختلف في كل حلقة.

كيفية الإلتحاق بوزارة الخارجية الحلقة الثانية من بودكاست دبلوكاست بودكاست وزارة الخارجية دبلوكاست وزارة الخارجية المصرية السفير أسامة شلتوت

