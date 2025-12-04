مصادر إسرائيلية تكشف الخليفة المرتقب لـ"ياسر أبو شباب" بعد مقتله

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية للقناة i24 العبرية، تفاصيل جديدة حول مقتل ياسر أبو شباب قائد الميليشيا في جنوب قطاع غزة، والشخصية التي يتوقع أن تخلفه في قيادة المجموعات المسلحة الموالية لإسرائيل.

ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، اندلع الشجار الذي أدى إلى مقتل أبو شباب بسبب خلافات داخلية حادة تتعلق بالقيادة وتوزيع الصلاحيات وتقاسم مناطق النفوذ داخل العشيرة، إضافة إلى توترات متراكمة حول تعاون قيل إنه كان يجري مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن الإصابات التي أودت بحياة أبو شباب كانت ناجمة عن ضربات خارجية كليلة، وليس عن طعن أو إطلاق نار.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بنقله بشكل عاجل خارج غزة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع متأثراً بجراحه.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، من المتوقع أن يتولى نائبه رسّان الدهيني قيادة الميليشيا تلقائياً لمواصلة المواجهة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في جنوب القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أن غياب أبو شباب سيمنح حماس فرصة لتعزيز قبضتها على قطاع غزة.