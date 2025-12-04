كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تفاصيل مقتل ياسر أبو شباب قائد ميليشيا "أبو شباب" المعارضة لحركة حماس، خلال اشتباك في رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن ياسر أبو شباب قتل في عراك، وأعلنت وفاته في طريقه إلى مستشفى سوروكا.

وقالت أحرونوت في تقرير لها اليوم الخميس، إن ياسر أبو شباب دخل في عراك مع أحد أفراد جماعته على خلفية التعاون مع إسرائيل.

وأكدت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن ياسر أبو شباب تعرض لضرب مبرح حتى الموت إثر خلاف داخل جماعته المتعاونة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فأن الجهات الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يعزز مقتل أبو شباب قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس.