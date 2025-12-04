(أ ب)

قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، إن المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على فردين بالحرس الوطني الأمريكي الأسبوع الماضي سبق أن دربته القوات الأمريكية، ولا يجب أن تنعكس أفعاله على الشعب الأفغاني.

وتعد تصريحات متقي هي أول تصريحات علنية من قبل حكومة طالبان الأفغانية بشأن القضية.

ويواجه رحمن الله لاكانوال 29 عاما اتهاما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد وفاة أحد الضحيتين، الأخصائية ضمن الحرس الوطني في ويست فرجينيا، سارة بيكستروم 20 عاما متأثرة بجروحها إثر الهجوم الذي وقع في 26 نوفمبر الماضي، وتعرض السيرجنت أندرو وولف 24 عاما لإصابة حرجة.

ودفع لاكانوال أمس الأول الثلاثاء، ببراءته من تهمتي القتل والاعتداء في أول جلسة له أمام قاض في واشنطن العاصمة.

وأدلى بإفادته بواسطة دائرة فيديو من فراشه بالمستشفى، حيث تم إطلاق النار عليه أيضا في الهجوم.

وقال متقي: "هذا حادث فردي والشخص الذي ارتكبه قد تلقى تدريبا من قبل الأمريكيين. ولا تتعلق هذه المسألة بالشعب الأفغاني النبيل".