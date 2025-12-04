زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، بأن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة دايتون بولاية نيفادا الأمريكية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة، صباح الخميس، الأجزاء الجنوبية من مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأضافت الهيئة، أن الزلزال سُجِل حوالي الساعة 3:44 مساءً (07:44 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل) في مقاطعة تومشوك بالمقاطعة.

ولم ترد أي تقارير فورية عن أي أضرار عند ورود آخر التقارير.