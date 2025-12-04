جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حماس و3 مرافقين في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قائد كتيبة شرق رفح في حماس ونائبه وقائد سرية التنظيم، زاعما أنهم حاولوا الهروب من الأنفاق في المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "أكس"، الخميس، إن قوات الفرقة 143 وسلاح الجو الإسرائيليين كشفا موقع 4 عناصر حماس خرجوا من نفق في منطقة شرقي رفح، وقاموا بتصفيتهم.

وأشار أدرعي، إلى أن فحوصا استخباراتية أكدت اغتيال قائد كتيبة شرق رفح في حماس محمد جواد محمد البواب، مع نائبه وبعض المقاتلين.

وذكر أدرعي، أن البواب أشرف مع نائبه إسماعيل كنان عبد الحي أبو لبدة، على التخطيط لعملية اقتحام جنوب غربي النقب خلال طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، كما أشرف على هجمات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أدرعي: "المدعو عبد الله غازي أحمد حمد – أحد مقاتلي حركة حماس المنتمين إلى كتيبة شرق رفح، عمل كمرافق في مجموعة قائد كتيبة شرق رفح. وكان نجل غازي حمد أحد المسؤولين الكبار في المكتب السياسي لحركة حماس".

⭕️بعد إنجاز الفحوص… pic.twitter.com/89eQgPDdZX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2025

وتابع أدرعي: "المدعو توفيق خالد توفيق سالم – قائد سرية إقليمية تابعة لكتيبة شرق رفح في حركة حماس".

وأوضح أدرعي، أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال أكثر من 40 مقاتلا في الأنفاق بمنطقة شرقي رفح.