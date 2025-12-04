القاهرة - (د ب أ)

أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي فولكر تورك تحذيرا جديدا صارخا اليوم الخميس، بشأن السودان، قائلا إنه يخشى من حدوث "موجة جديدة من الأعمال الوحشية" وسط زيادة في القتال الضاري في منطقة كردفان.

وحث تورك "كل الدول ذات التأثير على الأطراف بالتحرك الفوري لوقف القتال ووقف تدفق الأسلحة التي تؤجج الصراع".

وتحول القتال بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش السوداني الذي يحارب منذ أكثر من عامين إلى منطقة كردفان الغنية بالنفط بعدما سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة الفاشر في دارفور.

وقالت الأمم المتحدة إن الصراع في السودان أسفر عن مقتل 40 ألف شخص -رغم أن بعض الجماعات الحقوقية تقول إن حصيلة الوفيات أعلى بكثير- وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتسبب في نزوح أكثر من 14 مليون شخص.

وخلال استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر، آخر معقل للجيش السوداني في دارفور، قامت بإعدام المدنيين والاغتصاب والاعتداءات الجنسية. وفر أكثر من 100 ألف شخص من الفاشر منذ أكتوبر، ويخشى أن يكون الآلاف محاصرين أو يعتقد أنهم قتلوا على طول الطريق، وفقا لجماعات حقوقية. وحققت قوات الدعم السريع مكاسب كبيرة منذ ذلك الحين.

وقال تورك "من الصادم حقا رؤية التاريخ يكرر نفسه في كردفان سريعا بعد الفعاليات المروعة في الفاشر".

وأضاف "يجب ألا نسمح لكردفان بأن تصبح نسخة أخرى من الفاشر".