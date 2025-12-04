تقديرات إسرائيلية: ياسر أبو شباب قُتِل برصاص أحد أفراد ميليشيته

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن ياسر أبو شباب قُتِل من جانب أحد عناصر الميليشيا التابعة له.

وقبل قليل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وفقًا لتقارير أولية، عن مقتل ياسر أبو شباب في رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ياسر أبو شباب قُتِل على يد ما قالت إنها مجموعة مسلحة في قطاع غزة.

وياسر أبو شباب هو قائد ميليشيا "أبو شباب" المسلحة التي تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.