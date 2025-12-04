إعلان

مستشار خامنئي محذّرا دول الخليج: لا تتلاعبوا بالخطوط الحمراء لإيران

كتب : محمود الطوخي

01:33 م 04/12/2025

علي شمخاني

وصف علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، تصريحات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحقل أرش النفطي بأنها "غير بناءة".

وقال شمخاني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "مزاعم مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية وحقل أرش غير بناءة في ظل شرور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأضاف: "لقد التزمت إيران ضبط النفس خلال حرب الاثني عشر يوما رغم بعض الدعم للعدوان"، محذرا من "إساءة تفسير نفوذ طهران في الخليج الفارسي؛ فدور الجيران هو إرساء الأمن وليس التلاعب بالخطوط الحمراء لإيران".

وجدد مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، التأكيد على سيادة الإمارات المطلقة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، فضلا عن تأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

