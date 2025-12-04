مستشار خامنئي محذّرا دول الخليج: لا تتلاعبوا بالخطوط الحمراء لإيران

وصف علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، تصريحات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحقل أرش النفطي بأنها "غير بناءة".

وقال شمخاني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "مزاعم مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية وحقل أرش غير بناءة في ظل شرور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

ادعاهای شورای همکاری درباره #جزایر_ایرانی و #میدان_آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است.ایران در جنگ ۱۲روزه با وجود برخی حمایت‌ ها از تجاوز،خویشتنداری کرد.اقتدار ایران در #خلیج_فارس نباید بدخوانی شود؛نقش همسایگان امنیت‌آفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) December 4, 2025

وأضاف: "لقد التزمت إيران ضبط النفس خلال حرب الاثني عشر يوما رغم بعض الدعم للعدوان"، محذرا من "إساءة تفسير نفوذ طهران في الخليج الفارسي؛ فدور الجيران هو إرساء الأمن وليس التلاعب بالخطوط الحمراء لإيران".

وجدد مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، التأكيد على سيادة الإمارات المطلقة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، فضلا عن تأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.