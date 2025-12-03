حماس عن مطالبات بفتح معبر رفح: جزء من مخطط التهجير

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضها لتصريحات إسرائيل بشأن مطالبتها بفتح معبر رفح من جانب واحد، مؤكدة أنها جزء من مخطط التهجير.

وقال القيادي في حماس، محمد نزّال، أن إعلان إسرائيل فتح معبر رفح من جانب واحد جزء من مخطط تهجير الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر لن تقبل به مصر.

وأكد رشوان خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، أن مصر لن تقبل فتح معبر رفح من جانب واحد، لافتًا إلى أنه مخالفًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان، أعلن جيش الاحتلال أن معبر رفح سيفتح في الأيام القادمة في وجه المغادرين من غزة، للسماح للفلسطينيين بالخروج.