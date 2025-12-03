مغلقة منذ 1993.. تركيا تدرس إمكانية فتح الحدود مع أرمينيا

(د ب أ)

تدرس تركيا إعادة فتح الحدود البرية مع أرمينيا خلال الستة أشهر المقبلة، حسبما قالت مصادر على صلة بالأمر، مما سيؤدي إلى إزالة آخر الحدود المغلقة منذ الحرب الباردة، ويمهد الطريق أمام إنعاش التجارة في منطقة القوقاز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تركيا أغلقت الحدود عام 1993 تضامنا مع أذربيجان في حربها ضد أرمينيا بسبب منطقة ناجورنو كاراباخ الجبلية في جنوب القوقاز التي انفصلت عن أذربيجان بعد فترة قصيرة من انهيار الاتحاد السوفيتي، مما أدى لاندلاع صراع استمر عقودا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع إعلان سلام مشترك مطلع العام مع قادة أرمينيا وأذربيجان بهدف إنهاء الصراع.