مساعد الرئيس الروسي: صهر ترامب عمل بشكل مثمر في الشرق الأوسط



وكالات

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، عملا بشكل مثمر في الشرق الأوسط.

أضاف أوشاكوف في حديث للصحفيين متحدثا عن كوشنر: "يمكننا القول إنه وجه جديد إلى حد ما، لكنه وويتكوف عملا بشكل مثمر للغاية في الشرق الأوسط".

في وقت سابق، انتهى لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعد استمراره قرابة خمس ساعات في الكرملين.

وفي حوالي الساعة 19:40 من مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، استقبل الرئيس بوتين في الكرملين كلا من ويتكوف وكوشنر.

ومن الجانب الروسي، شارك في الاجتماع مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دميترييف، وفقا لروسيا اليوم.