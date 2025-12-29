إعلان

ترامب: لست قلقًا بشأن تصرفات إسرائيل.. "لقد التزموا بالخطة 100%"

كتب : مصراوي

11:34 م 29/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه "غير قلق" بشأن تصرفات إسرائيل، بما في ذلك السرعة التي تنتقل بها إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

صرّح الرئيس ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لست قلقاً بشأن أي شيء تفعله إسرائيل، أنا قلق بشأن ما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه، لكنني لست قلقاً، لقد التزموا بالخطة، إنهم أقوياء"، وأضاف الرئيس: "لقد أوفت إسرائيل بالخطة بنسبة 100%".

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق نزع سلاح حماس، وبدء إعادة الإعمار، وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إسرائيل أمريكا بنيامين نتنياهو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا