ترامب: لست قلقًا بشأن تصرفات إسرائيل.. "لقد التزموا بالخطة 100%"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه "غير قلق" بشأن تصرفات إسرائيل، بما في ذلك السرعة التي تنتقل بها إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

صرّح الرئيس ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لست قلقاً بشأن أي شيء تفعله إسرائيل، أنا قلق بشأن ما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه، لكنني لست قلقاً، لقد التزموا بالخطة، إنهم أقوياء"، وأضاف الرئيس: "لقد أوفت إسرائيل بالخطة بنسبة 100%".

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق نزع سلاح حماس، وبدء إعادة الإعمار، وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب.