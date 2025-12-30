وكالات

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة وممثلها في مجلس الأمن، السفير إيهاب عوض، إن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" يمثل اعتداءً سافرًا على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها.

وحذر عوض، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الإثنين، والتي خصصت لمناقشة إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، من أن هذه الخطوة من شأنها إشاعة عدم الاستقرار في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف مندوب مصر أن الصومال يواجه تحديات جديدة وغير مسبوقة في المرحلة الحالية، معربًا عن توقع مصر اتساع رقعة الرفض الدولي للمساعي المناهضة لمصالح الصومال في ضوء التطورات الأخيرة.