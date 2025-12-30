خلال لقائه نتنياهو.. ترامب: اتفاقيات أبراهام ستتوسع |فيديو

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، "إن اتفاقيات أبراهام ستتوسع وأن المملكة العربية السعودية ستوقع عليها قريباً".

ومن جانبه وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه عقد "اجتماعاً مثمراً للغاية" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، وأشاد بترامب أكثر بعد محادثاتهما، وأضاف: "شكراً لكم على دعمكم"، مضيفاً أن ترامب "حقق إنجازات رائعة في الشرق الأوسط لأننا نعمل معاً".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتحدث عن أفكارنا، أحياناً تكون لدينا أفكار مختلفة، لكننا نتوصل إلى حل، وفي معظم الأحيان نتفق".