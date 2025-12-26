أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على دعمها المطلق لوحدة الصومال وسيادته واستقلاله السياسي، بما يضمن لشعب الصومال الشقيق حقه في العيش الكريم والامن والاستقرار، اتساقا مع القانون الدولي قرارات الإجماع العربي والدولي، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت الخارجية الفلسطينية في بيان الجمعة، عن رفضها وادانتها لاعتراف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإقليم صومالي لاند، ورفضها لأي خطوات تدعم الانفصال او تضفي شرعية عليه، أو تمس بسيادة الصومال ووحدته، وتقوض استقراره.

وقالت الوزارة، إن هذا الاعتراف المرفوض يعتبر جزءا من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة استعمارية تعمل على زعزعة الأمن والسلم الدوليين، وخاصة الامن الإقليمي والعربي، والتي تصر على تهديد المنطقة وابقائها في حالة من عدم الاستقرار، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة والقواعد الامرة في ضرورة احترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأشارت وزارة الخارجية، أن إسرائيل كانت قد استخدمت اسم صومالي لاند كوجهة لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة من قطاع غزة.

كما أكدت رفضها التام للمخططات الإسرائيلية للتهجير القسري لشعبنا، أو تحت أي مسميات أخرى، وتعتبره خطاًَ أحمراً، وتحذر من تساوق البعض مع هذه الطروحات المرفوضة.