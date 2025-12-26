زيلينسكي يحذر من تهديد روسي جديد ينطلق من بيلاروس

كييف (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد اجتماع لكامل القيادة العسكرية، إن روسيا تستخدم بشكل متزايد مواقعها في بيلاروس في شن هجماتها على أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على فيسبوك اليوم الجمعة، أن هذا ينطبق على كل من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على حد سواء، مشيرا إلى أن روسيا من خلال هذا التكتيك الجديد تحاول تجاوز خطوط الدفاع الأوكرانية.

وحذر في منشوره من أن هذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لبيلاروس، من المؤسف أن بيلاروس تتنازل عن سيادتها لصالح الأطماع العدوانية الروسية.

وأوضح زيلينسكي أن الدفاع الاستباقي ضد هذا التوجه الجديد للهجوم يواجه صعوبة، لأن روسيا قد نصبت جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الهجمات على المباني السكنية.

وقال، نقلا عن المخابرات الأوكرانية، إن الهوائيات وأنظمة التوجيه الأخرى للهجمات على أهداف في أوكرانيا أصبحت الآن فعليا موجودة على أسطح مبان سكنية مدنية مكونة من خمسة طوابق.

وشدد زيلينسكي على أن "هذا بمثابة تجاهل تام للحياة البشرية، ويجب على مينسك التوقف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة". وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تلقت تعليمات بتعديل استراتيجيتها.